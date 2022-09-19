الإعصار فيونا يصل الدومنيكان

ق ال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن الإعصار فيونا وصل إلى اليابسة في جمهورية الدومنيكان، الاثنين، بينما استعدت بويرتوريكو ليوم آخر من الأمطار الغزيرة والسيول‭ ‬التي تشكل خطرا على الحياة بعد أن تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في الجزيرة.

وذكر إريك بليك من المركز أن جمهورية الدومنيكان تتعرض حاليا “لهطول أمطار غزيرة للغاية” ورياح عاتية تصل سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة مع تراجع مظاهر العاصفة في بويرتوريكو.

ووصل الإعصار فيونا لليابسة في بويرتوريكو بعد ظهر أمس الأحد. وكانت المنطقة الواقعة في الكاريبي والتابعة للولايات المتحدة قد شهدت أضرارا واسعة قبل خمس سنوات بسبب الإعصار ماريا.

وقال بليك عن الأوضاع في بويرتوريكو “الرياح الأعنف تنحسر بالفعل وتحولت لتكون في جمهورية الدومينيكان”.

ووصلت عين الإعصار فيونا لليابسة في الدومينيكان قرب بوكا يوما في الساعة 3.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وتسبب الإعصار في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في اقتلاع أشجار وإسقاط أعمدة كهرباء ولافتات إعلانية في شرق الدومينيكان. وقالت فرق الإغاثة إنها لم تتلق بعد تقارير عن وقوع إصابات.

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان طوارئ لبويرتوريكو أمس الأحد وهو إجراء يخول الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تنسيق عمليات إغاثة من الكوارث واتخاذ إجراءات طوارئ للحماية.