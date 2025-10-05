الإعصار ماتمو يضرب جنوب الصين خلال ذروة موسم العطلات

امرأة تحمل طفلاً رضيعاً تستعد لركوب دراجة أجرة لعبور شارع غمرته المياه، بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة الاستوائية الشديدة ماتمو، في سان روكي، ماكابيبي، بامبانغا، الفلبين، 4 أكتوبر 2025. رويترز

ذكرت هيئة البث الحكومية أن الإعصار ماتمو اجتاح جنوب الصين اليوم الأحد بعد إلغاء الرحلات الجوية والعديد من الفعاليات في إقليم هاينان، مما تسبب في اضطراب في ذروة موسم العطلات.

ووصل الإعصار ماتمو، الذي تسبب في فيضانات في الفلبين الأسبوع الماضي، إلى الساحل الشرقي لمنطقة شووين في إقليم قوانغدونغ نحو الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن سرعة الرياح بلغت 151 كيلومترا في الساعة مع اقتراب الإعصار من الساحل الصيني.

وجاء وصول الإعصار في منتصف العطلة التي تستمر ثمانية أيام والتي بدأت باليوم الوطني يوم الأربعاء، والتي من المتوقع أن يقوم الناس خلالها بنحو 2.36 مليار رحلة، وفقا للتقديرات التي أوردتها وسائل إعلام رسمية.

وكانت رحلات الطيران والعبّارات في إقليم هاينان، الذي يعد مركزا لقضاء العطلات، قد أُلغيت بالفعل اعتبارا من مساء أمس السبت تحسبا لرياح الإعصار ماتمو القوية والأمطار الغزيرة.