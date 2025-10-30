الإعصار ميليسا يجتاح منطقة البحر الكاريبي ويتجه نحو برمودا

اجتاح الإعصار ميليسا شمال البحر الكاريبي وشوهد وهو يزداد سرعة خلال اندفاعه عبر المحيط المفتوح باتجاه برمودا اليوم الخميس مخلفا وراءه رياحا عاتية وأضرارا في جامايكا وكوبا وهايتي.

وتحصّن الناس بملاذات في أنحاء جزر البهاما، وكذلك في تركس وكايكوس القريبتين، بينما مرت العاصفة مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

وعلى بعد نحو 970 كيلومترا شمال شرقي أحدث موقع للعاصفة، يتأهب سكان برمودا لاقترابها المتوقع بحلول المساء.

وأكدت السلطات في المنطقة أن العاصفة أودت بحياة 25 شخصا في هايتي، منهم 10 أطفال، وأربعة في جامايكا.

ووفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير، كان الإعصار ميليسا مصحوبا برياح بلغت سرعتها 165 كيلومتر في الساعة تقريبا بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، وجرى خفض تصنيفه إلى إعصار من الدرجة الثانية.

وذكر المركز الذي يتخذ من ولاية فلوريدا مقرا له أن من المتوقع أن يواصل الإعصار تسارعه بالاتجاه الشمالي الشرقي “ويمر إلى الشمال الغربي من برمودا” في وقت لاحق اليوم قبل أن يضعف على الأرجح غدا الجمعة.

وقال وزير الأمن القومي مايكل ويكس في بيان إنه تقرر إغلاق جسر برمودا الليلة وجميع المدارس غدا، كما سيتم غدا وقف حركة السفن من بين إجراءات أخرى “بدافع الحذر الشديد”.

وأضاف “أناشد جميع السكان أن يظلوا يقظين بينما نتعامل مع تهديد طبيعي آخر لأسلوب حياتنا” مشيرا إلى أن على الناس الاطمئنان على جيرانهم والبقاء بعيدا عن الطرقات حتى إشعار آخر.

واجتاح الإعصار ميليسا جامايكا يوم الثلاثاء، وكان أقوى إعصار على الإطلاق يصل إلى شواطئها مباشرة إذ كان مصحوبا برياح اقتربت سرعتها من 300 كيلومتر في الساعة.

ولم تضرب العاصفة مباشرة هايتي، أكبر دولة في منطقة البحر الكاريبي من حيث عدد السكان، لكن تسببت في هطول أمطار غزيرة عليها استمرت لأيام. وسجلت السلطات خلالها 25 حالة وفاة على الأقل، معظمها بسبب فيضان نهر في بلدة بيتي جواف الساحلية التي تقع على بعد 64 كيلومترا غربي العاصمة.

وفي كوبا، ذكرت تقارير إعلامية أن ما لا يقل عن 241 مجتمعا محليا لا تزال معزولة وانقطعت عنها الاتصالات منذ أمس بسبب الإعصار وأن عدد المتأثرين بذلك يبلغ نحو 140 ألف نسمة.

وأجلت السلطات نحو 735 ألفا في شرق كوبا مع اقتراب العاصفة.