الإعصار ميليسا يصل إلى كوبا بعد إحداث دمار في جاميكا

منذ 4 دقائق
أمواج ترتطم بالشاطئ قبل وصول الإعصار ميليسا في كوبا يوم 28 أكتوبر تشرين الأول 2025- رويترز

وصل الإعصار ميليسا إلى كوبا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء 29\10\2015، بعد ساعات من تسببه في دمار في جاميكا المجاورة حيث صار أقوى إعصار على الإطلاق يضرب الدولة الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إعصار ميليسا وصل إلى الساحل الجنوبي بشرق كوبا مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 195 كيلومترا في الساعة.

وأعلنت السلطات إجلاء نحو 735 ألف شخص من منازلهم في شرق كوبا مع اقتراب العاصفة، وحذر رئيس كوبا ميجيل دياز كانل أمس الثلاثاء من أن العاصفة ستلحق “أضرارا جسيمة”، داعيا السكان إلى الالتزام بأوامر الإخلاء.

وتراجع الإعصار إلى الفئة الثالثة في وقت سابق، وهو ما يعني أنه لا يزال خطيرا، عند وصوله إلى اليابسة بالقرب من بلدة نيو هوب في جنوب غرب جاميكا أمس الثلاثاء، إذ ذكر مركز الأرصاد الجوية في ميامي أن الإعصار كان مصحوبا برياح مستمرة بلغت سرعتها نحو 297 كيلومترا في الساعة.

    المصدر :
  • رويترز

