الإعلامي البريطاني "بيرس مورغان" يسخر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

رد الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان بشكل ساخر على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري بعد تحذيره لأهالي قطاع غزة بضرورة الابتعاد عن مناطق معينة في القطاع خلال القصف العسكري العنيف.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي في رسالته: “هذا تحذير عسكري عاجل. ومن أجل سلامتكم الفورية على جميع سكان شمال غزة ومدينة غزة الانتقال مؤقتا إلى الجنوب”.

وعبر منصة إكس، أعاد مورغان نشر تحذير “هغاري” وعلق عليه قائلاً: “كيف يمكنهم سماع تلك الرسالة وقد قمتم بقطع وسائل الاتصال عنهم؟”

How are they supposed to hear this msg if you’ve cut off their ability to communicate? https://t.co/cMEGDbBawc — Piers Morgan (@piersmorgan) October 28, 2023

ويثير انقطاع الإنترنت عن قطاع غزة المحاصر مخاوف منظمات حقوقية دولية، وتخشى تلك المنظمات من أن يؤدي انقطاع الخدمة إلى حجب صورة ما يحدث في القطاع الذي يتعرض منذ ثلاثة أسابيع لقصف إسرائيلي مكثف. وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان السبت من أن انقطاع الاتصالات والإنترنت في القطاع قد يشكل “غطاء لفظائع جماعية”.

وقالت منظمات إنسانية دولية إن قطع الخدمات الذي بدأ مساء أمس الجمعة يزيد من تفاقم الوضع المتدهور بالفعل، في القطاع، من خلال عرقلة العمليات المنقذة للحياة ومنع المنظمات من الاتصال بطواقمها الموجودة على الأرض.

وبعد مرور ثلاثة أسابيع على اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحركة حماس، طغت أخبار الوضع في غزة، على التغطية الإعلامية العالمية، لكن انقطاع خدمات الاتصالات كبح التدفق المتواصل للمعلومات والصور ومقاطع الفيديو من داخل القطاع.