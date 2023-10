الإعلامي البريطاني "بيرس مورغان" يسخر من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

رد الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان بشكل ساخر على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري بعد تحذيره لأهالي قطاع غزة بضرورة الابتعاد عن مناطق معينة في القطاع خلال القصف العسكري العنيف.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي في رسالته: “هذا تحذير عسكري عاجل. ومن أجل سلامتكم الفورية على جميع سكان شمال غزة ومدينة غزة الانتقال مؤقتا إلى الجنوب”.

وعبر منصة إكس، أعاد مورغان نشر تحذير “هغاري” وعلق عليه قائلاً: “كيف يمكنهم سماع تلك الرسالة وقد قمتم بقطع وسائل الاتصال عنهم؟”

How are they supposed to hear this msg if you’ve cut off their ability to communicate? https://t.co/cMEGDbBawc

