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الإعلام الإسرائيلي: قمة ثلاثية تجمع إسرائيل مصر وابوظبي

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 21 - مارس - 2022 10:24 مساءً
محمد بن زايد والسيسي يبحثان العلاقات بين البلدين

محمد بن زايد والسيسي يبحثان العلاقات بين البلدين

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يشارك في قمة ثلاثية، بمدينة شرم الشيخ، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

في وقت سابق وصل بن زايد الى شرم الشيخ، وأجرى جلسة مباحثات موسعة مع السيسي بحضور وفدي البلدين، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي أكد “حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين”.
وذكرت هذه الوكالة الرسمية أن الجانبين توافقاً على تعزيز التنسيق “بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية على التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي”.

وكانت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية أفادت بأن رئيس الوزراء وصل اليوم إلى مصر لإجراء مباحثات مع السيسي، في ثاني لقاء علني بينهما على الأراضي المصرية.
وزار بينيت مصر في سبتمبر/أيلول الماضي حيث ناقش مع السيسي العلاقات الثنائية وقضايا الأمن والاقتصاد، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر خلال حوالي 10 سنوات.
وأشار رئيس وزراء إسرائيل الأسبوع الماضي إلى تزايد التعاون مع مصر، ورأى أن تعزيز العلاقات من شأنه أن يساهم في دعم أمن المنطقة، وفق تعبيره.
وقد اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في قطاع الطيران بإضافة مسار مباشر جديد بين تل أبيب ومنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، ومن المتوقع تدشينه الشهر المقبل.

    المصدر :
  • الجزيرة

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