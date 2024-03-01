الإعلام الروسي: موسكو مستعدة لتسليم جثث ضحايا تحطم طائرة إلى أوكرانيا

قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا اليوم الجمعة 1مارس/آذار الجاري؛ إن روسيا مستعدة لتسليم جثث ضحايا تحطم طائرة عسكرية إلى أوكرانيا. بحسب ما نقلت عنها وكالة الإعلام الروسية.

وتتهم موسكو كييف بإسقاط طائرة في منطقة بيلجورود الروسية مما أسفر عن مقتل 74 شخصا كانوا على متنها، من بينهم 65 جنديا أوكرانيا أسيرا كانوا في طريقهم لمبادلتهم بأسرى حرب روس. ولم تقدم موسكو أدلة على زعمها.

ولم تؤكد أوكرانيا أو تنفي أنها أسقطت الطائرة وشككت في رواية موسكو بشأن من كان على متن الطائرة وما حدث.

وقالت موسكالكوفا إنها على اتصال بمسؤولين أوكرانيين بشأن مسألة الجثث.

ومؤخرا، قال مصدر مطلع لـ”نوفوستي”: “تم تنفيذ الهجوم على طائرة الأسرى تحت ضغط من المستشارين البريطانيين دون التنسيق مع مقر الدفاع الجوي في كييف”.