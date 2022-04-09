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الإعلام السوري: الدفاعات الجوية تصدّت لعدوان جوي إسرائيلي على حماة

9 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2022 8:20 مساءً
طيران حربي اسرائيلي

طيران حربي اسرائيلي

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أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم السبت أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الوسطى.

وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن مصدر عسكري” حوالي الساعة 6:45 من مساء اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان”.

وكانت وسائل اعلام لبنانية قد أفادت بأن تحليقًا للطيران الاسرائيلي سُجّل فوق مناطق لبنانية.

وأفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الطيران الحربي الاسرائيلي يحلّق على علو منخفض جدا فوق مدينة جبيل.

في السياق، أفاد المرصد السوري بأن الموقع الذي استهدفته إسرائيل في ريف حماة يضم مجموعات للحرس الثوري و”حزب الله”.

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