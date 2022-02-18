الإعلام الهولندي .... سنزود أوكرانيا بالأسلحة

في سياق الأزمة التي يشهدها العالم, حول روسيا و أوكرانيا ومن خلال التصريحات التي تشير, الى إمكانية الهجوم الروسي على أوكرانيا, ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية أن هولندا ستزود أوكرانيا بالأسلحة والرادارات والخوذات اللازمة لها.

وجاء في بيان الهيئة: “ستزود هولندا أوكرانيا ببنادق قنص وذخيرة وخوذات قتالية وسترات ورادارات وأجهزة كشف عن الألغام الأرضية والبحرية”.

وأضاف: “إذا احتاج العسكريون الأوكرانيون إلى تعليمات أو تدريب في التعامل مع المعدات الهولندية، فإن وزارة الدفاع في المملكة ستوفرها، لكن خارج أوكرانيا”.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة, معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.







