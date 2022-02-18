الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الإعلام الهولندي .... سنزود أوكرانيا بالأسلحة

18 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2022 4:52 مساءً
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

في سياق الأزمة التي يشهدها العالم, حول روسيا و أوكرانيا ومن خلال التصريحات التي تشير, الى إمكانية الهجوم الروسي على أوكرانيا, ذكرت هيئة الإذاعة الهولندية أن هولندا ستزود أوكرانيا بالأسلحة والرادارات والخوذات اللازمة لها.
وجاء في بيان الهيئة: “ستزود هولندا أوكرانيا ببنادق قنص وذخيرة وخوذات قتالية وسترات ورادارات وأجهزة كشف عن الألغام الأرضية والبحرية”.
وأضاف: “إذا احتاج العسكريون الأوكرانيون إلى تعليمات أو تدريب في التعامل مع المعدات الهولندية، فإن وزارة الدفاع في المملكة ستوفرها، لكن خارج أوكرانيا”.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة, معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

    المزيد من أخبار العالم

    جنود من جيش صربيا
    التوتر مستمر.. مناورات صربية في المنطقة الأمنية المحاذية لكوسوفو
    مظاهرة احتجاجاية على الأوضاع الإنسانية الصعبة في إقليم شينجيانغ الصيني
    عنف جنسي وتعذيب.. تقرير أممي يتهم الصين بانتهاكات ضد مسلمي "شينجيانغ"
    الناقلة (أفينيتي في)
    قناة السويس تنجو من أزمة جنوح جديدة لسفينة (أفينيتي في)

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    لبنان
    ساعات قليلة تفصل لبنان عن خلاص محتمل
    رامي مخلوف
    ظهور المهدي.. رامي مخلوف يتحدث عن علامات كبرى ستظهر قريباً!!