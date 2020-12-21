الإعلان عن موعد أول رحلة طيران مباشرة من إسرائيل إلى المغرب

أعلنت شركة طيران إل عال الإسرائيلية إعن تتسير أول رحلة من إسرائيل إلى العاصمة المغربية الرباط يوم 22 ديسمبر وإن الطائرة ستحمل وفدا أميركيا إسرائيليا مشتركا.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة، والتي ستحمل رقم إل.واي555، ست ساعات وتأتي بعد اتفاق تم بوساطة أميركية بين المغرب وإسرائيل في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت وسائل إعلام مغربية في وقت سابق إن الحكومة المغربية، ستوقع على اتفاقيات تعاون مع الجانب الإسرائيلي تشمل قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد، وقطاعات أخرى يجري إعداد اتفاقيات بشأنها.

وقال مسؤول أمريكي قبل أيام، إن جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب يرأس وفدا إلى إسرائيل والمغرب الأسبوع المقبل.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن وفد بلاده سينضم إلى وفد إسرائيلي وسيستقلان أول رحلة طيران تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، كعلامة على حدوث تقدم بعد الاتفاق بين إسرائيل والمغرب الذي ساعد كوشنر في التوسط فيه.

ويصل كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر إلى إسرائيل يوم الإثنين

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة”.

وتوصل ترامب للاتفاق خلال مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

والمغرب بذلك هو رابع دولة عربية منذ أغسطس يبرم اتفاقا بهدف إقامة علاقات كاملة مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.

ونوه جلالته بالجهود الطيبة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسهيل التوصل الى هذا الاتفاق.