الإغلاق الحكومي يعمّق أزمة الطيران في أمريكا.. وزير النقل يحذّر من “أيام صعبة قادمة” للمسافرين

حذّر وزير النقل الأمريكي شون دافي اليوم الجمعة من أنّ المسافرين في الولايات المتحدة قد يواجهون مزيداً من التأخيرات والاضطرابات في الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة، مع دخول الإغلاق الحكومي يومه الحادي والثلاثين دون بوادر انفراج.

وقال دافي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز:

“بحلول مطلع الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه، أعتقد أننا سنشهد المزيد من الاضطرابات في حركة الطيران.”

وجاءت تصريحات الوزير بعد يوم شهد تعطّلاً ملحوظاً في عدد من أكبر المطارات الأمريكية، من بينها أورلاندو ودالاس/فورت وورث وواشنطن العاصمة، بسبب النقص الحاد في مراقبي الحركة الجوية.

ويُجبر الإغلاق الحكومي المستمر نحو 13 ألف مراقب جوي وقرابة 50 ألف موظف من إدارة أمن النقل (TSA) على مواصلة العمل من دون تقاضي أجورهم، الأمر الذي يفاقم الضغوط النفسية واللوجستية على العاملين ويهدد بمزيد من التباطؤ في منظومة الطيران الأمريكية.

ويخشى خبراء قطاع الطيران من أن تؤدي هذه الأزمة، إذا استمرت، إلى شلل واسع في حركة السفر الجوي، خصوصاً مع اقتراب فترات السفر الموسمية خلال العطلات.