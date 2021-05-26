الإفراج عن الرئيس ورئيس الوزراء “تدريجياً” في مالي

أعلن ممثل للسلطات العسكرية في مالي، أن الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان اللذين استقالا في وقت سابق يوم الأربعاء، سيطلق سراحهما تدريجياً لاعتبارات أمنية.

واحتجزت السلطات العسكرية في وقت سابق الزعيمين واقتادتهما إلى قاعدة عسكرية يوم الاثنين الماضي، بعد تعديل وزاري فقد فيه ضابطان من قادة الانقلاب منصبيهما في الحكومة.

وأعلن القرار في مؤتمر صحفي الميجر بابا سيسي، مستشار نائب الرئيس أسيمي غويتا، الذي قاد التدخل الأخير مما أثار مواجهة مع القوى الدولية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة، غاب عنها اثنان من العسكريين المتنفذين الذين أطاحوا بالرئيس السابق أبوبكر كيتا في أغسطس عام 2020، هما العقيد موديبو كونيه والعقيد ساديو كامارا.

وسمح قائد الانقلاب في مالي العقيد اسيمي غويتا، الأربعاء، لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “ايكواس” غودلاك جوناثان، بلقاء الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان المعتقلين.

وأعلن نائب الرئيس المالي المؤقت العقيد عاصمي غويتا الثلاثاء 25 ماي الجاري، ترسيم الانقلاب العسكري في مالي، وأنه أطاح بالرئيس المؤقت ورئيس الوزراء لأنهما لم يتشاورا معه بشأن ترشيح حكومة جديدة في انتهاك للميثاق الانتقالي.