الإمارات: إجراءات طبية للقادمين من الصين

قررت الإمارات، الاثنين، تعليق الرحلات الجوية مع الصين، باستثناء العاصمة بكين، اعتباراً من يوم الأربعاء.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان لها، تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من الصين باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، اعتباراً من 05/02/2020، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة الامارات لمواجهة فيروس كورونا الجديد، بحسب ما نقلته “وام”.

كما اشترطت على كافة القادمين من مطار بكين الدولي الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في المطار للتأكد من سلامة المسافرين قبل صعودهم الطائرات في إجراء قد يستغرق من 6 – 8 ساعات، لذلك تنصح الهيئة شركات الطيران بالتواصل مع جميع المسافرين وتوضيح الإجراءات الجديدة، تجنباً لأي تأخير في الرحلات.

تنسيق مع جهات دولية

وقالت الهيئة إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في جمهورية الصين بالتنسيق مع الجهات الدولية، وبالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وطيران الاتحاد والإمارات.

إلى ذلك، تقوم الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المختصة بمتابعة الأوضاع في جمهورية الصين الشعبية بشكل متواصل واتخاذ القرارات المناسبة بشأن كافة المستجدات والتطورات المتعلقة بانتشار الفيروس.

رحلات ووهان متوقفة

يذكر أن كافة الرحلات القادمة والمتجهة إلى ووهان التي تعتبر المتضررة من فيروس كورونا تم إيقافها مسبقاً منذ 23/01/2020.

وكانت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، بؤرة تفشي فيروس كورونا، قالت إنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة من الفيروس ليل الأحد ليصل عدد الوفيات إلى 360. وأكد الإقليم أيضا 2103 حالات إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 11177.

في حين أعلنت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 304، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصاً إضافياً في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.