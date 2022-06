الإمارات.. إكسبو 2020 سيعيد فتح أبوابه أمام الزوار في أكتوبر المقبل

كشفت إمارة دبي عن تفاصيل جديدة بشأن معرض إكسبو 2020، حيث أعلنت الإمارة، الاثنين، إن موقع معرض إكسبو 2020 الضخم سيعيد فتح أبوابه أمام الزوار في أكتوبر المقبل باسم “مدينة إكسبو دبي” التي ستضم مركزا ضخما للمعارض وعددا من الشركات.

واختتم معرض إكسبو 2020 دبي فعالياته في 31 من مارس الماضي بعدما سجّل على مدى ستة أشهر 24 مليوناً و102 ألف و967 زيارة، واستقبل أجنحة 192 دولة.

وأقيم إكسبو دبي في موقع شاسع على مشارف الإمارة كلّف نحو سبعة مليارات دولار، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

ويربط خط للمترو بين موقع إكسبو ومدينة دبي، ويقع على الطريق المؤدي إلى العاصمة أبوظبي.

وكتب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر “نعلن اليوم تحويل موقع المعرض إلى مدينة إكسبو دبي، مدينة تمثل أجمل طموحات دبي”.

وأكد الشيخ محمد أن المدينة “ستضم متحفاً جديداً ومركزا عالميا للمعارض ومقرات شركات اقتصادية ضخمة”.

After the historical success of Expo 2020 Dubai,visited by more than 24 million visitors & left a mark in the 170-year history of World Expositions. Today we announce transformation of the exhibition site into Expo City Dubai, a new city that represents the ambitions of Dubai. pic.twitter.com/baB7iCdlVb

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 20, 2022