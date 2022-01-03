الإمارات.. اعتقال 4 إسرائيليين منهم 3 بتهمة السرقة

كشفت القناة “12” الإسرائيلية عن اعتقال السلطات الإماراتية ثلاثة إسرائيليين ارتكبوا مخالفات قانونية وتسوية قضيتهم دون اللجوء إلى القضاء.

وذكرت القناة أن السلطات في مدينة دبي اعتقلت الإسرائيليين الثلاثة بعد ضبطهم متلبسين بسرقة منتجات من الأسواق الحرة المعفاة من الرسوم الجمركية.

وأشارت إلى أن بين المضبوطات زجاجات كحول باهظة الثمن، وأكياس شوكولاتة غالية، وهاتف آيفون مطليا بالذهب.

ونقلت القناة عن إسرائيلي حاضرا الوقائع قوله إن “العمال في محلات الأسواق الحرة لم يرغبوا في إحداث الفوضى وإثارة الضجة، أو إشراك الشرطة، حتى لا يضر ذلك بالسياح الآخرين الموجودين هناك”.

وأضاف: “نقل الإسرائيليون إلى غرفة جانبية، وتم تحذيرهم من عدم الإقدام على فعل ذلك مجددا”، مؤكدا أنهم دفعوا ثمن المنتجات والغرامة وتم إطلاق سراحهم.

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه وبشكل عام في دبي لديهم حساسية كبيرة تجاه العلاقة مع إسرائيل، وهم يحاولون جاهدين عدم تسليط الضوء على تورط إسرائيليين في ارتكاب جرائم جنائية في البلاد.

وإلى جانب ذلك، قالت القناة إنها تلقت معلومات عن إلقاء القبض على إسرائيلي (29 عاما) فور هبوطه في مطار دبي، واقتيد للتحقيق من قبل الشرطة.

وتابعت: “لا تزال تفاصيل التحقيق غير واضحة، لكن يجري الحديث عن احتمال تورطه في قضية مخدرات أو سرقة”.

وأكدت القناة أن السفارة الإسرائيلية في دبي على اتصال بأسرة المحتجز وأجهزة الإمارات وتحاول مساعدته، في الوقت الذي أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعتقاله، لكنها رفضت تقديم مزيد من التفاصيل.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في الأشهر الماضية، أن سياحا إسرائيليين يسرقون أغراضا من الغرف التي يقيمون بها في فنادق مدينة دبي الإماراتية.