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الإمارات الأولى عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية

4 - مارس - 2021
الإمارات

الإمارات

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احتلت الإمارات صدارة الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط على مؤشر الحرية الاقتصادية 2021 الصادر عن مؤسسة التراث الأمريكية.

والمؤشر الصادر هذا العام عن “هيريتدج فاونديشن” يقدم الترتيب السنوي للاقتصادات الأكثر حرية في العالم.

وعلى ذات المؤشر جاءت الإمارات في المركز الـ14 عالميا متقدمة على دول كبرى عديدة مثل الولايات المتحدة، والسويد واليابان وألمانيا.

تضم القائمة 178 دولة، وحصلت الإمارات على معدل 76.9 نقطة من 100، بزيادة 0.7 نقطة عن معدلها في مؤشر العام الماضي.

وتصدرت سنغافورة المؤشر عالميا بمعدل 98.7 نقطة، تلتها نيوزيلندا بـ 83.9 نقطة، ثم أستراليا في المركز الثالث بمعدل 82.4 نقطة.

وفي المركز الخامس جاءت سويسرا بـ 81.9 نقطة ثم أيرلندا في المركز الخامس بـ81.4 نقطة.

وفي المركز السادس جاءت تايوان ثم بريطانيا سابعا وإستونيا ثامنا وكندا تاسعا والدنمارك في المركز العاشر.

و”هيريتدج فاونديشن” هي مؤسسة فكرية بحثية أمريكية، تصدر تصنيفا سنويا للدول والأقاليم التي تتمتع باقتصادات حرة.

وتؤثر “هيريتدج فاونديشن” التي تتخذ من واشنطن مقرا لها على المحافظين الأمريكيين من الناحية المالية، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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