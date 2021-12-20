الإمارات.. الإعدام لـ"تاجر مخدرات" من جنسية آسيوية

قضت محكمة إماراتية، الاثنين، بإعدام رجل من جنسية آسيوية، بعد إدانته بارتكاب جريمة الاتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية.

وأوضحت صحيفة “البيان” المحلية أن محكمة جنايات إمارة أبوظبي قد قضت بإعدام ذلك الرجل دون الكشف عن هويته، مشيرة إلى أنه قد جرى مصادرة المواد المضبوطة معه وإتلافها، ومصادرة السيارة والهاتف المستخدمين في ارتكاب جرائمه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مكافحة المخدرات كانت قد تلقت معلومات تفيد بأن المدان يروج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية عن طريق التواصل مع أحد تجار المخدرات خارج دولة الإمارات.

وكان المدان يحصل على كميات كبيرة من المخدرات عبر وسطاء بنيه وبين التاجر، إذ كانوا يعمدون إلى إخفائها في أماكن مختلفة ثم يرسلون الصور والإحداثيات إلى التاجر، الذي كان بدوره يرسل بأماكنها لموزعيه عن طريق تطبيق “واتساب”.

وبعد ذلك، يتوجه الموزعون إلى تلك المواقع لفرزها وتجزئتها ووضعها في لفافات، ثم توزيعها في الأماكن التي يرونها مناسبة وإرسال إحداثياتها وصورها حتى يتمكن المتعاطون من شرائها.

وبعد التأكد من صحة المعلومات والتقارير، خاطبت الشرطة النيابة العامة في أبو ظبي، لاستصدار إذن لضبط المتهم وتفتيشه ذاتياً وتفتيش مقر سكنه وسيارته.

ومن خلال عمليات التفتيش الذاتي عثر مع المتهم مادة بلورية أثبت الفحص أنها من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى العثور على هاتف يستخدمه في الترويج للمواد المخدرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.