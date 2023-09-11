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الإمارات.. العثور على جثة الطيار الثاني بعد تحطم طائرة هليكوبتر

منذ ساعة واحدة
طائرة تابعة لشركة "Aerogulf" الإماراتية

طائرة تابعة لشركة "Aerogulf" الإماراتية

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قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، الاثنين، إنه تم العثور على جثة طيار ثان بعد تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لشركة إيروجلف في البحر قبالة ساحل إمارة أم القيوين خلال مهمة تدريبية مساء الخميس.

وعثرت فرق البحث يوم الجمعة على جثة الطيار الأول وأجزاء من الطائرة المنكوبة وهي من طراز بيل 212. وذكرت الهيئة أن أحد الطيارين مصري والآخر جنوب أفريقي.

وقالت الهيئة إن “التحقيقات لا تزال جارية”.

الهيئة أوضحت في بيان أنها تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة “إيروجلف Aerogulf”، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران.

    المصدر :
  • رويترز

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