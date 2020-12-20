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الإمارات.. القيود المفروضة على بعض التأشيرات مرتبطة بكورونا

20 - ديسمبر - 2020
وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات

وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات

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أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أن القيود التي فرضت على بعض التأشيرات مؤقتة بسبب تفشي جائحة كوفيد-19، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي إلى الإمارات، حيث قال بن زايد إن بلاده ”ترحب بالجالية الباكستانية، حيث ينعم أكثر من 1.5 مليون من الجالية الباكستانية بالأمن والأمان والاستقرار في بلدهم الثاني دولة الإمارات“، مؤكدا أن القيود التي فرضت على بعض التأشيرات مؤقتة بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وكانت الإمارات قد أوقفت إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، خلال الفترة الماضية، دون ذكر الأسباب، وهو ما أثار الكثير من التكهنات.

وشمل القرار وقف تأشيرات العمل والزيارة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة شملت سوريا ولبنان والعراق وتونس والجزائر وليبيا واليمن، إضافة إلى إيران وتركيا وأفغانستان وكينيا وباكستان.

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