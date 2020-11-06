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الإمارات تؤكد إدانتها للتطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله

منذ 13 دقيقة
الشيخ عبدالله بن زايد

الشيخ عبدالله بن زايد

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اكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، على موقف دولة الإمارات الثابت في إدانة التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتضامنها مع دول العالم الصديقة في حربها ضده.

كما بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وجوزيف بوريل عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأوضاع في أوروبا والعمليات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية.

وتطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في إثيوبيا وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار فيها واتفق الجانبان على أهمية استمرار المشاورات بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي حول هذا الشأن.

كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

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