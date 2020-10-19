الإمارات تؤكد التزامها الدائم والراسخ بدعم الشعب الفلسطيني

اعلنت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن الإمارات من الدول السباقة لتقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ”الأونروا“، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت خلال لقائها بالمفوض العام لـ“الأونروا“ فيليب لازاريني، أن دعم وكالة الغوث يأتي انطلاقا من التزام الإمارات الدائم والتاريخي والراسخ تجاه الشعب الفلسطيني، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمنة الجهود الحثيثة التي يبذلها المفوض العام وجميع العاملين في الوكالة، لضمان استمرار عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على أكمل وجه.

وأشارت الوزيرة الإماراتية إلى ضرورة التعاون خاصة في مثل هذه الظروف والتي تشهد انتشار جائحة كورونا بما يستلزم المزيد من الدعم في كافة القطاعات خاصة القطاع الصحي، لمساندة نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب ”وام“، قدمت الإمارات للفلسطينيين خلال الفترة من عام 2013 وحتى عام 2020 دعما تجاوز 840 مليون دولار ، وحصلت وكالة ”الأونروا“ منها على أكثر من 218 مليون دولار ، بما فيهم 166 مليون دولار لقطاع التعليم، و19 مليون دولار كمساعدات سلعية وبرامج موجهة للخدمات الاجتماعية في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وتترأس دولة الإمارات الدورة الحالية للجنة الاستشارية لـ“الأونروا“، والتي تستهدف خلال فترة رئاستها 2020-2021 التركيز على مجالات رئيسة كرقمنة التعليم، وتمكين النساء والفتيات، وتمكين الشباب، واستدامة البيئة.