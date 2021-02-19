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الإمارات تؤكد حرصها على أمن واستقرار اليمن

19 - فبراير - 2021
الشيخ عبدالله بن زايد

الشيخ عبدالله بن زايد

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أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي حرص بلاده على أمن واستقرار اليمن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الإمارات واليمن والأوضاع على الساحة اليمنية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان موقف الإمارات الثابت تجاه اليمن وحرصها على أمنه واستقراره، ودعمها للشعب اليمني الشقيق في جميع الظروف.

وأعربت الإمارات مؤخرا، عن قلقها إزاء هجوم مليشيات الحوثي على مدينة مأرب اليمنية وارتكابها أعمال عنف ضد المدنيين بها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن الحوار وخفض التصعيد هما الحلان الوحيدان لإنهاء العنف في اليمن.

وكانت الأمم المتحدة، قد قالت، إن الهجوم الحوثي العسكري على مدينة مأرب (شرق اليمن) يهدد نحو مليوني مدني بالخطر.

وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، عن قلقه الشديد إثر تصعيد مليشيات الحوثي المدعومة عسكريا من إيران في مأرب و”تداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية”.

والإثنين، استهدفت مليشيا الحوثي بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية مخيم الزور للنازحين غربي مأرب تزامنا مع ضغط بري عسكري مكثف.

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