الإمارات تؤكد دعم التحركات الدبلوماسية لحماية المدنيين في غزة

أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم السبت، على أن الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام، وذلك خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة.

وقال الشيخ منصور بن زايد على منصة X (تويتر سابقا): “شاركت في القمة العربية الإسلامية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة.. نثمن جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة هذه القمة المهمة.. الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام”.

وضم الوفد الإماراتي المشارك في القمة كلاً من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة و الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة وخليفة شاهين المرر وزير دولة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى السعودية.

وعقدت قمة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشتركة لبحث ما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة.