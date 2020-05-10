الإمارات تؤكد رفضها لأي مخططات إسرائيلية لضم أراض في الضفة الغربية

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أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، عن بالغ قلقه ورفضه لما تضمنه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد.

وحذر وزير الخارجية الإماراتي من أن هذه الخطوة الأحادية الجانب غير قانونية وتقوض فرص السلام وتتعارض مع كافة الجهود، التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي دائم.

كما رفض الشيخ عبدالله بن زايد تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى قبول عربي ضمني بهذه الخطوات، لأنها تجافي الواقع وتنافي حقيقة الموقف العربي.

كانت إدارة ترمب قالت إنها ستدعم ضم أراضي الضفة الغربية طالما أن إسرائيل توافق على الدخول في محادثات سلام مع الفلسطينيين.

وفي خطّته للسلام، أعطى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إسرائيل الضوء الأخضر لضمّ غور الأردن والمستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وسيزور بومبيو إسرائيل في 13 أيار/مايو الحالي، وهو اليوم الذي ستؤدي فيه الحكومة الإسرائيلية الجديدة القسم.