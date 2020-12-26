الإمارات تتسلم دعوة للمشاركة في القمة الخليجية بالسعودية

أعلنت وسائل إعلام إماراتية ، عن تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعوة من المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة الخليجية المرتقبة بالرياض.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ”تسلم رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، موجهة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات؛ لحضور الاجتماع الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيلتئم في العاصمة الرياض، في الخامس من يناير المقبل“.

وأضافت الوكالة أن الرسالة تم تسليمها من طرف نايف فلاح الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الذي استعرض مع الشيخ محمد بن راشد مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسبل دفع عجلة التعاون والتنسيق والتضامن بين دول وشعوب المجلس، وصولا إلى تحقيق التكامل الشامل على مختلف الصعد.

ونقلت الوكالة تأكيد الشيخ محمد بن راشد، خلال لقاء مع الحجرف، ”حرص الإمارات على توطيد روابط الأخوة والتسامح بين شعوب دول المجلس، وترسيخ العلاقات الأخوية التي لا تنفصم عراها مهما اعتراها من شوائب أو مطبات مصيرها الزوال“.