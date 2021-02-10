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الإمارات تجري تعديلاً وزارياً في “الخارجية”

10 - فبراير - 2021
الامارات

الامارات

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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي إجراء تعديل وزاري في وزارة الخارجية بضم الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة.

وشمل التعديل مغادرة الدكتور أنور قرقاش وزارة الخارجية للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي على موقع توتير: “أجرينا تعديلاً وزاريا مصغراً في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد، حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر وزيري دولة”.

وتابع: “ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة”.

كما منح رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وسام الاتحاد لقرقاش باعتباره أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقات الإمارات الدولية والإقليمية.

وتم تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الإمارات لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات.

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