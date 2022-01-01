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الإمارات تحظر سفر المواطنين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا

1 - يناير - 2022
الإمارات

الإمارات

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أعلنت دولة الإمارات، السبت، حظر سفر جميع المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لكوفيد-19، اعتبارا من العاشر من يناير الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، القرار عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الذي اتخذ “في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطني دولة الإمارات”.

وأكدت الوزارة “على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر”.

وستستثنى فئات من هذا القرار، إذ أكدت الوزارة أنه “يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من اخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج”.

كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من اخذ اللقاح، بالإضافة الى الحالات الانسانية وحالات العلاج.

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