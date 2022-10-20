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الإمارات تحقق أعلى نسبة حجوزات إلى قطر خلال فترة "المونديال"

منذ 38 دقيقة
دبي

دبي

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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى عدد من حجوزات السفر إلى دولة قطر خلال فترة كأس العالم لكرة القدم المقامة في الدوحة الشهر المقبل.

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية خلف الإمارات في عدد الحجوزات، تليها اليابان ثم كوريا الجنوبية فإسبانيا، حسب تحليل نشرته شركة “سكاي سكانر” المتخصصة في السفر.

وأشارت البيانات إلى أن دبي كانت وجهة الانطلاق الأولى عالمياً للوصول إلى قطر خلال الحدث الكروي، الأمر الذي يشير إلى اختيار مشجعي كرة القدم للإمارات للانتقال إلى قطر وحضور المباريات.

وأظهرت البيانات ارتفاعاً مستمراً في حجوز تذاكر السفر إلى الإمارات منذ بداية العام، وخلال فترة الحدث العالمي، حيث وصلت هذه الزيادة خلال شهر سبتمبر إلى 114% مقارنةً مع الشهر الذي يسبقه.

وقال أيوب المأمون، خبير السفر العالمي لدى الشركة: “تركت البطولة تأثيراً إيجابياً على دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الطيران، وتمثلت بارتفاع حجوزات السفر من هولندا إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 220% ومن البرازيل إلى الإمارات بنسبة 125% خلال عام 2022”.

وأضاف: “تُعد الإمارات من أهم نقاط وصول المشجعين إلى قطر، حيث جاءت في المركز الأول من ناحية عدد حجوزات المسافرين، تليها المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية”.

وجاء القسم الأكبر من الزيادة في أعداد المسافرين من الدول المشاركة في البطولة، حسب “سكاي سكانر”.

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد حجوزات السفر إلى قطر من دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، بزيادة 270% للقادمين من الإمارات و59% للقادمين من المملكة العربية السعودية.

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