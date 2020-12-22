استمع لاذاعتنا

الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالدخول للعاصمة أبوظبي

منذ 23 دقيقة
الإمارات تتوسع في فحوصات كورونا

الإمارات تتوسع في فحوصات كورونا

A A A
طباعة المقال

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات عن تخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن الدخول إلى العاصمة أبوظبي، ابتداء من 24 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وشملت الإجراءات الجديدة تخفيض مدة قبول نتيجة فحص “PCR” سلبية من 48 ساعة إلى 72 للراغبين بالدخول إلى الإمارة، والعودة إلى الإجراء المتعلق بالخضوع لفحص بعد 6 أيام من دخول أبوظبي بعد أن تحول إلى شرط إجراء فحصين بعد 4 أيام و8 أيام سابقا.

وستعفي العاصمة الإماراتية القادمين إليها من الدول الخضراء من الحجر الصحي في حال إبرازهم نتيجة فحص سلبية في حين خفضت مدة الحجر للقادمين من الدول الأخرى إلى 10 أيام فقط، وإجراء فحص للقادمين إلى الإمارة من الخارج بعد 6 أيام و12 يوما.

وتضمنت الإجراءات أيضا رفع الطاقة الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية والترفيهية إلى القدرة التشغيلية الممكنة وفق الإجراءات المعتمدة.

واعتمدت أبوظبي إجراء الفحص الدوري ساكن المناطق الصناعية وعززت مراكز الفحص التابعة لـ”صحة” خارج الإمارة وأزالت المراكز الموجودة عند نقاط الدخول إليها، واستثنت المشاركين برنامج التطعيم الوطني والمشاركين في التجارب السريرية على اللقاح من الإجراءات المذكورة سابقا.

    المصدر :
  • CNN عربي

المزيد من أخبار العالم

شبكات الجيل الخامس
شبكات الجيل الخامس في السويد ستمضي من دون “هواوي” والسبب..
شركة صرافة
بكاميرات عالية الجودة.. النظام السوري يراقب حركة النقد في شركات الصرافة
دبي تتسلم أول دفعة من لقاح لقاح "فايزر-بيونتك"
سيوزع مجاناً.. دبي تتسلم أول دفعة من لقاح “فايزر-بيونتك”

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مبنى بي بي سي
بالفيديو: مذيع قناة “بي بي سي” يظهر بوضعية محرجة أمام الكاميرا
كورونا في بريطانيا
رسالة لسكان العالم من خبراء الصحة بشأن السلالة الجديدة من كورونا
من تشييع حزب الله لأحد قتلاه
فيديو لضرب “حزب الله” الإجراءات الوقائية… قوانين الدولة لا تسري على دويلته