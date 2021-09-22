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الإمارات تخفف بعض قيود كورونا

22 - سبتمبر - 2021
كورونا الإمارات

كورونا الإمارات

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أعلنت الإمارات عن بعض القرارات المتعلقة بتخفيف قيود كورونا، وذلك قبل أيام من انطلاق معرض إكسبو 2020 في إمارة دبي.

وسمحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة الخليجية بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة مترين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام)،

وأفادت السلطات الإمارات أنه “سيتم السماح بعدم ارتداء الكمام عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة وفِي وسائل النقل الخاصة للقاطنين في المنزل نفسه، بالإضافة إلى مرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة والأشخاص المتواجدين بمفردهم في الأماكن المغلقة أو عند الحصول على خدمات شخصية للوجه والرأس في مراكز الحلاقة والتجميل والصالونات وكذلك في المراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج”.

وأضافت أنه يتعين على السلطات المحلية وضع لافتات في الأماكن التي يُسمح فيها بإزالة الأقنعة.

وأرجعت الوكالة الإماراتية القرار الجديد للانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات المسجلة وتوسيع دائرة الفحوصات وتوفر لقاحات متعددة مضادة للفيروس التاجي، بالإضافة إلى تعاون المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال المرحلة السابقة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، فإن نسبة حصول السكان على جرعة واحدة من اللقاح فاقت 92 في المئة، بينما تجاوزت نسبة الحاصلين على جرعتين من اللقاح فاقت 81 في المئة.

وسجلت الإمارات، الثلاثاء، 322 إصابة جديدة بكوفيد-19 جاءت من أصل نحو 341 ألف فحص على مستوى الدولة.

وتفتتح دبي ، إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة، معرض إكسبو 2020 العالمي في الأول من أكتوبر ، والذي تأمل أن يجتذب 25 مليون زائر محلي وأجنبي. وسيتعين على كل شخص فوق 18 عاما يحضر فعاليات إكسبو أن يكون حاصلا على التطعيم ضد فيروس كورونا أو تقديم شهادة اختبار سلبية للدخول.

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