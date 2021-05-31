الإمارات تدعم إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

قال السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، مندوب الإمارات الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف،أن بلاده تدعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في كلمة دولة الإمارات التي ألقاها في إطار الجلسة الخاصة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بشأن ضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفي إسرائيل.

ودعا، في مستهل الكلمة التي ألقاها عبر الاتصال المرئي، السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد والحفاظ على الهوية الدينية والقانونية للقدس الشرقية المحتلة وشدد على حرمة المسجد الأقصى الشريف وعدم تهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جرّاح.

وأعرب عن ارتياح دولة الإمارات للبيان الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22 مايو 2021 الداعم لوقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفا النزاع، مُشدّدا على ضرورة تقديم مساعدات طارئة للمتضررين، والاستجابة لنداء أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة العمل على نطاق أوسع مع الأمم المتحدة لتطوير “حزمة متكاملة وقوية من الدعم لإعادة الإعمار والتعافي السريع والمستدام التي تدعم الشعب الفلسطيني وتقوي مؤسساته”.