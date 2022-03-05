الإمارات تدعو أطراف النزاع في أوكرانيا إلى التهدئة وضبط النفس

صوتت دولة الإمارات لصالح القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في أوكرانيا، والذي تم اعتماده بأغلبية 32 دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان الخاصة، مقابل معارضة اثنين وامتناع 13 عن التصويت وذلك في إطار اجتماعات الدورة 49 للمجلس الخاصة بالأوضاع في أوكرانيا.

ويشير القرار إلى الالتزامات الواقعة على عاتق الدول كافة بموجب المادة 2 من الميثاق بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وبتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية.

ودعا المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، في كلمة أمام المجلس، كافة أطراف النزاع في أوكرانيا إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار وبالطرق الدبلوماسية.

وأكد موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة، ودعم الجهود الرامية إلى الحوار وتكثيف الجهود الدبلوماسية على كافة الأصعدة لدعم فرص السلام بما يكفل عودة الاستقرار والأمن ويفسح المجال للحلول السياسية اللازمة تمهيداً لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

واتهمت أوكرانيا، يوم السبت، روسيا، بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في مناطق معينة، وتعطيل عمليات الإجلاء في بعض المدن.

وقال أولكسي أرستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني في كلمة بثها التلفزيون، إن روسيا لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في مناطق معينة مما يفشل خطة مشتركة تسمح بإجلاء المدنيين من المدن الواقعة على جبهات القتال مثل ماريوبول، حسبما نقلت “رويترز”.

وبحسب بلدية ماريوبول، فإن إجلاء سكان ماريوبول أرجئ بسبب خرق روسيا وقف إطلاق النار، وفقما نقلت “فرانس برس”.