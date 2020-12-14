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الإمارات تدعو لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار والصواريخ الباليستية

منذ 22 ثانية
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان

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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره الروسي لافروف، في العاصمة موسكو، أن هناك حاجة لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

وشدد على ضرورة العمل “لمواجهة الإرهاب والتطرف والكراهية في المنطقة”.

وفي الملف الليبي، أكد وزير خارجية الإمارات أن “ليبيا تواجه تحديات كبيرة”، وأن “الجماعات المتطرفة تهيمن على المشهد السياسي”.

وأوضح أن لدى بلاده “علاقة استراتيجية شاملة مع روسيا”، مبديا ترحيبه “بالمبادرات الروسية في المنطقة”.

وقال وزير الخارجية الإماراتي، إن الإمارات تتعاون مع روسيا بشأن تجارب لقاح “سبوتنيك”.

فيما سيرغي لافروف أن “روسيا دعت إلى تعزيز الثقة في منطقة الخليج لتحقيق الأمن”، وذكّر أنه بحث مع وزير الخارجية الإماراتي “التطورات في المنطقة”، وأن بلاده تتطلع “للتعاون مع الإمارات في مواجهة جائحة كورونا”.

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