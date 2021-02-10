الإمارات تدين استهداف الحوثيين مطار أبها السعودي… جريمة حرب

أدانت دولة الإمارات واستنكرت أيضاً بشدة، الاعتداء الإرهابي “الجبان” الذي نفذته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدف مطار أبها في المملكة العربية السعودية، وأسفر عن تعرض طائرة مدنية لحريق.

واعتبرت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استهداف المطار يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت تضامنها الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن “أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها”.

ولفت البيان إلى أن هذا الهجوم دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى رفضها وعرقلتها لجهود السلام لحل الأزمة اليمنية.

تبنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الأربعاء، الهجوم على مطار أبها السعودي، فيما اعتبرته حكومة اليمن أنه “جريمة حرب مكتملة”.

في وقت سابق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت اعتداء إرهابيا استهدف مطار أبها الدولي في السعودية، مؤكدا السيطرة على حريق في طائرة مدنية جراء الاعتداء.

وشدد التحالف العربي على أن محاولة استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي “جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين للخطر”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.