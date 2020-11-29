الإمارات تدين اغتيال محسن فخري زاده

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة ما وصفته “جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده”، داعية في بيان جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب ما يهدد استقرار المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” ان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اكدت “أن ما تمر به منطقتنا من حالة عدم الاستقرار وما تواجهه من تحديات أمنية يدفعنا جميعا للعمل على تجنب الأعمال التي من شأنها التصعيد مما يهدد استقرار المنطقة برمتها”.

وذكرت الوزارة في بيان أصدرته الأحد، أن “دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقا من إيمانها الراسخ بضرورة البحث عن كل مقومات الاستقرار في المنطقة، فإنها تدين جريمة الاغتيال المشينة التي طالت السيد محسن فخري زاده والتي من شأنها أن تقود إلى حالة من تأجيج الصراع في المنطقة”.

وأضافت “أنه ونظرا لما تمر به المنطقة فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم”.