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الإمارات تدين بشدة الهجمات الإرهابية في النيجر

23 - مارس - 2021
الامارات

الامارات

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت جنوبي غرب النيجر، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الخارجية الإمارتية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأمس الإثنين، قتل 60 شخصاً على الأقل في هجمات شنها إرهابيون مسلحون في جنوب غرب النيجر.

والعنف جزء من أزمة أمنية أوسع نطاقا في منطقة الساحل بغرب أفريقيا يغذيها أيضا متشددون على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، ومليشيات عرقية.

وأفاد تقرير لمجموعة منظمات إنسانية بقيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بأن هجمات الأحد الماضي، يمكن أن تكون انتقاما لعمليات اعتقال جرت في الآونة الأخيرة لأناس يُشتبه في انتمائهم لجماعات مسلحة بالمنطقة.

وقتل مسلحون مجهولون 58 قرويا في منطقة تيلابيري القريبة يوم الإثنين الماضي، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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