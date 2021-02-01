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الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في مقديشو

1 - فبراير - 2021
الامارات

الامارات

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أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى أبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وسقط 9 قتلى في هجوم إرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو أمس الأحد تبنته حركة الشباب الإرهابية.

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