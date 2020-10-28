الإمارات ترد على استهداف الميليشيات الحوثية للسعودية: أمننا لا يتجزأ

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، محاولة مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مناطق مدنية في السعودية بست طائرات مفخخة من دون طيار اعترضتها قوات التحالف.

أكدت الإمارت إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف السعودية، موضحة أن أمنها وأمن المملكة “كل لا يتجزأ”.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، على أن “تزايد الهجمات الحوثية الإرهابية في الفترة الأخيرة ضد المملكة يعتبر تصعيدا خطيرا”.

وجددت دعمها إجراءات السعودية لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأشارت إلى أن “أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها”.

ولفتت إلى أن “استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي”.

واعتبرت الإمارات الهجمات “دليل جديد على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقتها بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وخلال الأسبوع الجاري نجح التحالف في تدمير واعتراض أكثر من 15 طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية.