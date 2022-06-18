الإمارات ترسل 27 طنًا من المساعدات الى اللاجئين الأوكران في بولندا

تواصل دولة الإمارات تزويد اللاجئين الأوكرانيين بالمساعدات الغذائية والطبية، وهي خطوة اعتمدتها منذ بدء الحرب الأوكرانية في 24 شباط.

وأعلنت الإمارات إرسال طائرة على متنها 27 طنا من الإمدادات الغذائية والطبية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا، بحسب بيان.

ونقل البيان عن سفير الإمارات في أوكرانيا “سالم الكعبي” قوله إن بلاده حريصة على “المشاركة في تقديم الإغاثة الإنسانية والدعم والمساندة اللازمة للاجئين الأوكرانيين”.

وصرح الكعبي بأن ذلك يندرج في إطار نهج الإمارات حكومةً وشعبا بمساندة كافة شعوب العالم، والوقوف إلى جانبها في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة معاناتها.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات، ومنذ حدوث الأزمة الأوكرانية، قامت بإرسال 6 طائرات إلى بولندا ومولدوفا، تحمل على متنها 156 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف، وذلك ضمن إعلانها عن تبرع بقيمة 18.3 مليون درهم (5 ملايين دولار أمريكي) استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئي أوكرانيا.

كما قامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي وبالتعاون مع المنظمات الدولية في المدينة بإرسال 124 طنا تشمل إمدادات إغاثية ومعدات الإيواء.