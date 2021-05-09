الإمارات تستنكر محاولات الحوثي المتكررة لاستهداف السعودية

دانت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، محاولات الميليشيات الحوثية المتكررة استهداف السعودية، مشددة على أن أمن المملكة من أمنها.

وأعربت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية، عن ”إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالسعودية، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف“.

وقال البيان، الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، إن الإمارات تعتبر أن استمرار هذه الهجمات، التي وصفتها بالإرهابية لجماعة الحوثي، ”يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية“.

وحثت وزارة خارجية الإمارات المجتمع الدولي على أن ”يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن السعودية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين“.

وأكد البيان أن ”استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها“، بحسب تعابير البيان.

وأكد البيان أن ”أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها“.