الإمارات… تسجيل 8 وفيات و502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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سجلت الإمارات اليوم الخميس 8 وفيات و502 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم الخميس، عن تسجيل ثماني وفيات و502 إصابة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة أن ضحايا الوباء الجدد من جنسيات مختلفة وكانوا يعانون من أمراض مزمنة، مضيفة أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس التاجي في البلاد أصبحت بذلك 165 حالة.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم رصدها في الإمارات إلى 16240 حالة.

وتماثل 213 مريضا للشفاء التام من كورونا خلال اليوم الأخير، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات الإماراتية، ليصل عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 3572 شخصا.

وتمثل حصيلة الإصابات الجديدة في الإمارات اليوم انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق، عندما سجلت في البلاد 546 حالة جديدة للفيروس.