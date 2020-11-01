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الإمارات تصادق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرات مع إسرائيل

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 6:26 مساءً
الامارات

الامارات

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صادق مجلس الوزراء الإماراتي، الأحد، على اتفاقية مع إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول، وهي واحدة من الاتفاقيات بين الحكومتين بعد تطبيع العلاقات.

وكان وفد إماراتي حكومي، وصل إلى إسرائيل في 20 تشرين الاول الماضي، وبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، ووقع الجانبان أربع اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وضم الوفد الإماراتي وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.

ووقعت الإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل منتصف شهر ايلول في واشنطن وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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