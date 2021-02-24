الإمارات تصدر أول صاروخ دفاع جوي محلي الصنع لشركة "رينميتال" الألمانية

اتفقت دولة الإمارات، على تصدير أول صاروخ دفاع جوي محلي الصنع، لصالح شركة ”رينميتال“ (Rheinmetall) الأمنية الألمانية، بحسب ما أعلن على هامش فعاليات معرض ”أيدكس 2021“ الدفاعي في أبوظبي.

وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية للأنباءصممت وحدة ”هالكون“، التابعة لمجموعة ”إيدج“ المملوكة للإمارات، نظام صواريخ ”سكاي نايت“ (SkyKnight) لتوفير إشارات الإنذار المبكر والتهديدات المضادة من الطائرات والمركبات الجوية من دون طيار والصواريخ.

وبحسب الوكالة، يأتي ذلك في إطار توسع الإمارات في إنتاج وتصدير التكنولوجيا العسكرية، حيث سيكون ذلك النظام الصاروخي جزءا من نظام الدفاع ”سكاي نكس“ (Skynex) التابع لشركة ”رينميتال“ الألمانية.

وتفيد الوكالة الأمريكية بأن الإمارات تعهدت بتوطين الصناعات والصادرات العسكرية، سعياً لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الشركات الأجنبية المتخصصة في مجالات الدفاع.

وكان ”معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام“ قد أشار، سابقاً، إلى أن شركة ”إيدج“ المملوكة لأبوظبي استحوذت العام الماضي على 1.3٪ من مبيعات الأسلحة العالمية، واحتلت المرتبة 22 من بين 25 شركة كبرى في العالم.

ونقلت ”بلومبيرغ“ عن فيصل البناي، الرئيس التنفيذي لشركة ”إيدج“، المتخصصة في التقنيات المستقلة والصواريخ الذكية والحرب الإلكترونية، قوله إنه يتوقع نمو المبيعات بنسبة تصل إلى 15٪ في عام 2021، لتتخطى عتبة 5 مليارات دولار حققتها العام الماضي.

وأضاف البناي أنه ”على الرغم من أن أنظمة الحرب الإلكترونية لم يكن لها سوى وجود محدود في محفظة إيدج في الوقت الحالي، إلا أن الشركة تخطط لتصبح لاعبا عالمياً من خلال ابتكار منتجات متطورة في العامين المقبلين“.

وشدد البناي على أن ”الهدف ليس تلبية الحلول الأساسية، ولكن تقديم حلول متقدمة حقًا“، على حد قوله.

وأسست أبوظبي شركة ”إيدج“ (Edge) في نوفمبر 2019، وضمت تحت مظلتها 25 شركة، ما يجعلها واحدة من أكبر مجموعات الدفاع في الشرق الأوسط.

وبحسب البناي، فإن شركته كشفت النقاب عن أجهزة تشويش متطورة للغاية للأجهزة المتفجرة، محلية الصنع، إلى جانب مخادعات GPS لمواجهة الطائرات من دون طيار، وتتوقع المبيعات في نهاية العام.