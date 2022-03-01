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الإمارات تطالب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا وضبط النفس

1 - مارس - 2022
نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد بوشهاب

نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير محمد بوشهاب

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طالبت دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا وضبط النفس والعمل على حل النزاع بالطرق السلمية.

وحثت بعثة دولة الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي على أهمية السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول للمحتاجين، وعدم استهداف المدنيين، مشيرة إلى أنه يجب أن يتمكن جميع المدنيين الذين يحاولون الوصول إلى مكان آمن من القيام بذلك دون عوائق ودون التعرض للتمييز.”

وقال البيان: “نؤكد على ضرورة التركيز على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للمدنيين، بما في ذلك عبر العمل على ضمان توفير الحماية لهم، والحيلولة دون أن يصل الوضع الإنساني الكارثي لحالة يصعب معالجتها واحتواؤها.”

وأضافت بعثة الإمارات للأمم المتحدة في بيانها: “تنظر دولة الإمارات في الاحتياجات الإنسانية الأوكرانية الناجمة عن الأزمة، من منطلق حرصها الدائم على تخفيف معاناة المدنيين تحت وطأة الصراع.”

وشجب البيان العنف القائم في أوكرانيا، مكررا “ضرورة ضبط النفس، ووقف إطلاق النار، والعمل على حل النزاع بالطرق السلمية.”

ولفتت البعثة إلى أن “استمرار القتال سيؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء وسوء الأوضاع الإنسانية، والتي يزيد من حدتها موسم الشتاء، وموجات البرد القاسية في الوقت الذي يبحث فيه المدنيون عن ملاجئ، ومناطق آمنة في ظل الأزمة الحالية.”

وحث بيان البعثة جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك عبر السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول للمحتاجين، وعدم استهداف المدنيين.

وشدد البيان مجدداً على “ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لاسيما من حيث احترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. إن هذه المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة تنطبق على جميع الدول الأعضاء، باختلاف قدراتها وإمكانياتها وحجمها الجغرافي.”

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