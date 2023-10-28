السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الإمارات تطلب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن غزة "في أقرب وقت ممكن"

منذ 48 ثانية
مجلس الأمن

مجلس الأمن (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال دبلوماسيون إن الإمارات طلبت (السبت 28-10-2023)من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع “في أقرب وقت ممكن” في أعقاب العمليات البرية الإسرائيلية الموسعة في غزة وقطع شبكات الاتصالات.

وأضاف الدبلوماسيون أن المجلس المؤلف من 15 عضوا قد يجتمع قريبا ربما غدا الأحد، وأن الإمارات طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني تقديم إحاطة.

من جهته، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، السبت، من أن عملية برية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تؤدي إلى “مقتل آلاف المدنيين الإضافيين”.

وقال تورك في بيان صدر من جنيف “في ضوء الطريقة التي جرت بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق احتلال يعود إلى 56 عاما، أطلق تحذيرا من عواقب قد تكون كارثية لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة واحتمال مقتل آلاف المدنيين الإضافيين”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة السبت بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة على الأرض بين جنوده ومقاتلين من حركة حماس وضربات غير مسبوقة من حيث الكثافة منذ بدء الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما أوكرانيا وروسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تنظم اجتماعا في مالطا لمناقشة خطتها لإنهاء الحرب مع روسيا
أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام
طوفان الأقصى
أبو عبيدة: العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كافة السجون من كافة الأسرى
تركيا
بعد تصريحات أردوغان.. إسرائيل تستدعي دبلوماسييها من تركيا

الأكثر قراءة

الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
طوفان الأقصى
بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
قوات الاحتلال الإسرائيلي
وسط تكتّم شديد.. هجوم يستهدف أكبر قاعدة خارجيّة للقوات الإسرائيليّة في إريتريا