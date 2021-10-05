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الإمارات تطلق مشروعاً جديداً لاستكشاف كوكب الزهرة

5 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2021 12:11 مساءً

الامارات تطلق مشروع اسكتشاف الزهرة

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أطلقت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، ضمن مشاريع الخمسين، مهمة جديدة في مجال الفضاء لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية.

وقال محمد بن راشد، حاكم دبي، في تغريدة على “تويتر” إنه سيقع: “تنفيذ أول هبوط عربي على كويكب في ختام الرحلة التي ستقطع 3.6 مليار كم (7 أضعاف رحلة مسبار الأمل لكوكب المريخ)”.

وأضاف: “مسيرتنا في مجال الفضاء ما تزال في بدايتها.. ورحلاتنا مستمرة ولدينا مشاريع علماء فضاء ورواد فضاء ومركبات فضاء”.

وتابع: “ثلث نجوم السماء كانت تحمل أسماء عربية لأن العرب كانوا رواد علم الفلك مهمتنا استئناف حضارتنا العربية.. وإذا لم نتحرك اليوم فمتى؟”

من جهته، قال محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، إن إطلاق دولة الإمارات مشروعا جديدا لاستكشاف الزهرة وحزام الكويكبات، خطوة جديدة في مساهمتها في علوم الفضاء.

وأكد على أنه يثق بقدرات أبناء الإمارات وطموحاتهم إلى بلوغ أرفع المراتب العلمية بما يخدم مستقبل الإمارات والمعرفة الإنسانية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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