الإمارات تطلق مشروعاً جديداً لاستكشاف كوكب الزهرة

أطلقت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، ضمن مشاريع الخمسين، مهمة جديدة في مجال الفضاء لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية.

وقال محمد بن راشد، حاكم دبي، في تغريدة على “تويتر” إنه سيقع: “تنفيذ أول هبوط عربي على كويكب في ختام الرحلة التي ستقطع 3.6 مليار كم (7 أضعاف رحلة مسبار الأمل لكوكب المريخ)”.

مسيرتنا في مجال الفضاء ما تزال في بدايتها .. ورحلاتنا مستمرة ..ولدينا مشاريع علماء فضاء .. ورواد فضاء .. ومركبات فضاء .. ثلث نجوم السماء كانت تحمل أسماء عربية .. لأن العرب كانوا رواد علم الفلك .. مهمتنا استئناف حضارتنا العربية.. وإذا لم نتحرك اليوم فمتى؟ pic.twitter.com/RSGcXhPZQy — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 5, 2021

وأضاف: “مسيرتنا في مجال الفضاء ما تزال في بدايتها.. ورحلاتنا مستمرة ولدينا مشاريع علماء فضاء ورواد فضاء ومركبات فضاء”.

وتابع: “ثلث نجوم السماء كانت تحمل أسماء عربية لأن العرب كانوا رواد علم الفلك مهمتنا استئناف حضارتنا العربية.. وإذا لم نتحرك اليوم فمتى؟”

أطلقت دولة الإمارات اليوم ضمن مشاريع الخمسين مهمة جديدة في مجال الفضاء .. مهمة لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية … وتنفيذ أول هبوط عربي على كويكب في ختام الرحلة التي ستقطع 3.6 مليار كم (7 أضعاف رحلة مسبار الأمل لكوكب المريخ) pic.twitter.com/mUnB1fmyUu — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 5, 2021

من جهته، قال محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، إن إطلاق دولة الإمارات مشروعا جديدا لاستكشاف الزهرة وحزام الكويكبات، خطوة جديدة في مساهمتها في علوم الفضاء.

وأكد على أنه يثق بقدرات أبناء الإمارات وطموحاتهم إلى بلوغ أرفع المراتب العلمية بما يخدم مستقبل الإمارات والمعرفة الإنسانية.

#محمد_بن_زايد: إطلاق دولة #الإمارات مشروعاً جديداً لاستكشاف #كوكب_الزهرة وحزام الكويكبات ، خطوة جديدة في مساهمتها في علوم الفضاء.. نثق بقدرات أبناء الإمارات وطموحاتهم إلى بلوغ أرفع المراتب العلمية بما يخدم مستقبلنا والمعرفة الإنسانية. #وام pic.twitter.com/T6d9LDvVVm — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 5, 2021