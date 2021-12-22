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الإمارات تطلق مشروعا استراتيجيا الأول من نوعه في الشرق الأوسط

22 - ديسمبر - 2021
علم الإمارات

علم الإمارات

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” اليوم عن مشروع بتكلفة 3.6 مليار دولار يهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات حقول “أدنوك” البحرية.

وسيقوم المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتطوير وتشغيل شبكة لنقل الكهرباء تحت سطح البحر لإمداد عمليات إنتاج حقول “أدنوك” البحرية بطاقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة من خلال ربطها بشبكة كهرباء “أبوظبي” البرية التابعة لشركة طاقة.

وسيتم تمويل هذا المشروع من خلال شركة تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض ويملكها بشكل مشترك كل من “أدنوك” و”طاقة” بحصة بنسبة 30% لكل منهما، وائتلاف يضم كلا من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” وشركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” بحصة 40%.

وسيقوم الائتلاف بتطوير وتشغيل شبكة نقل الكهرباء المتطورة بالشراكة مع “أدنوك” و”طاقة”، على أن تتم إعادة المشروع بالكامل إلى “أدنوك” بعد 35 عاما من التشغيل.

ويخضع المشروع لاستكمال الإجراءات اللازمة والحصول على موافقات الهيئات التنظيمية المعنية.

وسيسهم المشروع في ترسيخ مكانة أدنوك و”طاقة” وتعزيز جهودهما في مجال الاستدامة، إضافة إلى دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعيا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث سيساهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات “أدنوك” البحرية بأكثر من 30% عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية التي تعتمد على توربينات الغاز بمصادر أكثر استدامة لتوليد الطاقة الكهربائية.

كما سيؤدي هذا المشروع المشترك إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز موثوقية نظام إمداد الطاقة بالإضافة إلى إمكانية خفض تكاليف الطاقة الكهربائية.

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