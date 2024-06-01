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الإمارات تعتزم إرسال مساعدات جديدة إلى قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 1 - يونيو - 2024 5:41 مساءً
شاحنات مساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة

شاحنات مساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة

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أعلنت الإمارات بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، عن إرسال شحنة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة محملة، بحوالي 1166 طنا من الإمدادات الغذائية العاجلة والضرورية.

وتمّ تنظيم رحلة المساعدات الجديدة، والتي تأتي بعد نحو أسبوعين من إرسال سفينة أخرى، بالتعاون مع الوكالة عبر جهود مشتركة مع الولايات المتحدة وجمهورية قبرص والأمم المتحدة وعدد من الجهات الدولية المانحة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من ميناء لارنكا القبرصي إلى ميناء أشدود ثم إلى داخل القطاع عبر معبر إيريز البري بالتعاون مع الوكالة الأميركية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى (أنيرا).

وتواصل دولة الإمارات العمل مع الشركاء الدوليين لتكثيف الجهود لضمان تدفق ووصول المساعدات وتوزيعها عبر كافة الوسائل والطرق المتاحة للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع.

ويأتي إرسال المساعدات الإغاثية بحرا وبرا وجوا تجسيداً لالتزام دولة الإمارات التاريخي والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني، حيث لم تتوانَ عن تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني إلى الأشقاء الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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