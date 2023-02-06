الإمارات تعزي تركيا وسوريا في ضحايا الزلزال

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اتصالين هاتفيين، اليوم الإثنين، مع كل من رئيس النظام السوري بشار الأسد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وخلال الاتصالين الهاتفيين، عبر رئيس دولة الإمارات عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي وشعبيهما وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهده البلدان اليوم سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع سوريا وتركيا، ووقوفها إلى جانب البلدين في هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

وفجر اليوم الإثنين، ضرب زلزال مناطق في جنوبي تركيا وشمالي سوريا؛ ما أسفر عن مصرع المئات وإصابة الآلاف.​​​​​​​

وقالت إدارة الكوارث التركية إن “الزلزال بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، فيما أفاد المعهد الأمريكي للزلازل بأن قوة الهزة الرئيسة بلغت 7.8 درجة”.