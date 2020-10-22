استمع لاذاعتنا

الإمارات تعلن امكانية سفر مواطنيها إلى إسرائيل من دون تأشيرة

منذ 21 دقيقة
الإمارات تعلن امكانية سفر مواطنيها إلى إسرائيل من دون تأشيرة

الإمارات تعلن امكانية سفر مواطنيها إلى إسرائيل من دون تأشيرة

A A A
طباعة المقال

بناء على مذكرة تفاهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة بين الإمارات وإسرائيل، والتي تم توقيعها من قبل مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة عمر سيف غباش، ومن جانب إسرائيل شلومو مور يوسف المدير العام لسلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية… أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة.

وفي هذه المناسبة، قال غباش إن دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة، مشيرا إلى أن هذا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأكد غباش أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها، ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.

المزيد من أخبار العالم

عملية أمنية في محطة سكك حديدية في ليون
عملية أمنية في محطة سكك حديدية في ليون
وزيرة خارجية بلجيكا تدخل العناية المركزة
بعد إصابتها بكورونا… وزيرة خارجية بلجيكا تدخل العناية المركزة
الرئيس الإيراني حسن روحاني
روحاني: على الفائز بالانتخابات الأمريكية الاستسلام للشعب الإيراني!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

العثور على غواصة الشبح
العثور على “غواصة هتلر” المختفية منذ الحرب العالمية الثانية
العالم ينتظر لحظة الوصول للقاح كورونا
كورونا
عجز عنه العلماء..مراهقة تتوصل إلى ابتكار جديد لتوفير علاج لكورونا
نجلاء فتحي
زوجة محمود ياسين تمنع نجلاء فتحي من تأدية واجب العزاء