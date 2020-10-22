الإمارات تعلن امكانية سفر مواطنيها إلى إسرائيل من دون تأشيرة

بناء على مذكرة تفاهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة بين الإمارات وإسرائيل، والتي تم توقيعها من قبل مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة عمر سيف غباش، ومن جانب إسرائيل شلومو مور يوسف المدير العام لسلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية… أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه أصبح بإمكان مواطني الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة.

وفي هذه المناسبة، قال غباش إن دخول المذكرة حيز التنفيذ يتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة إسرائيل بدون تأشيرة مسبقة، مشيرا إلى أن هذا يعكس رغبة الدولتين في تعزيز العلاقات وفرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون في المنطقة، وفي إطلاق الإمكانات الاقتصادية، وخلق فرص للتعاون الإقليمي، بهدف تحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وأكد غباش أن الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها، ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين.